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Из-за "железнодорожной" блокады Донбасса Славянская ТЭС перешла на работу в аварийном режиме
Славянская ТЭС из-за блокады железнодорожных перевозок вынужденно перешла на аварийный режим. На предприятии уверяют, если не возобновятся поставки угля с временно неконтролируемых Киевом территорий, запасы топлива закончатся уже через несколько недель. Об этом сообщает издание "Сегодня".
Энергетики утверждают, в экономном режиме топлива хватит только до конца февраля.
"2 февраля в час ночи был отключен от сети блок 800. Станция перешла работать на старую очередь – это аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. После окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города", – рассказал руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный.
Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".
В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, уголь, аварийное состояние, ТЭС
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