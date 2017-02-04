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Архив - Донецкая область

Мариуполь попал в десятку самых комфортных городов Украины

04.02.2017 11:57
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Мариуполь попал в десятку самых комфортных городов Украины

Социологи составили рейтинг самых комфортных для жизни городов Украины.

В тройке лидеров оказались Винница, Харьков и Львов. Полный перечень городов обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По информации, формируя рейтинг самых комфортных городов социологи провели опрос жителей всех областных центров Украины, учитывая критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.

В десятке оказались следующие города:

10. Полтава

9. Черкассы

8. Мариуполь

7. Ровно

6. Тернополь

5. Хмельницкий

4. Луцк

3. Львов

2. Харьков

1. Винница


Фото: newsonline24.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, город, жизнь, рейтинг
 
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