Мариуполь попал в десятку самых комфортных городов Украины

04.02.2017 11:57

Социологи составили рейтинг самых комфортных для жизни городов Украины.

В тройке лидеров оказались Винница, Харьков и Львов. Полный перечень городов обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По информации, формируя рейтинг самых комфортных городов социологи провели опрос жителей всех областных центров Украины, учитывая критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.

В десятке оказались следующие города:

10. Полтава

9. Черкассы

8. Мариуполь

7. Ровно

6. Тернополь

5. Хмельницкий

4. Луцк

3. Львов

2. Харьков

1. Винница