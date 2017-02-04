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Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом"
04.02.2017 20:55
В воскресенье 5 февраля в рамках 35-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" сыграет против "Кривбасса". Встреча пройдет на дружковской Ледовой арене "Альтаир".
Игра начнется в 17:00, а в прямом эфире ее покажет телеканал XSPORT. Следить за ходом встречи онлайн можно на странице популярного портала XSPORT.ua.
Протокол матча традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.
Для желающих посмотреть матч вживую – приобретайте билеты в кассе дружковской Арены по адресу ул.Севастопольская, 5.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, игра, хоккей, Кривая коса
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