Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом"

04.02.2017 20:55

В воскресенье 5 февраля в рамках 35-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" сыграет против "Кривбасса". Встреча пройдет на дружковской Ледовой арене "Альтаир".



Игра начнется в 17:00, а в прямом эфире ее покажет телеканал XSPORT. Следить за ходом встречи онлайн можно на странице популярного портала XSPORT.ua.



Протокол матча традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.



Для желающих посмотреть матч вживую – приобретайте билеты в кассе дружковской Арены по адресу ул.Севастопольская, 5.