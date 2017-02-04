Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева

04.02.2017 19:38

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических сделок по судьбе Украины, игнорирующих позицию Киева. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники.



"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины — важное обстоятельство", - пишет издание.



Отмечается, что в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.



Петр Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Президент Украины был вынужден прервать визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.