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Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева

04.02.2017 19:38
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Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических сделок по судьбе Украины, игнорирующих позицию Киева. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники. 

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины — важное обстоятельство", - пишет издание. 

Отмечается, что в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины. 

Петр Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Президент Украины был вынужден прервать визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке. 


Фото: https://daily.com.ua/

Теги: Донбасс, Киев, сделка, обед, Порошенко, Меркель
 
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