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Архив - Донецкая область

"Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса

04.02.2017 20:38
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"Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Акция "SaveAvdiivka" в поддержку жителей Авдеевки и других населенных пунктов Донбасса, которые страдают от конфликта, прошла в Киеве в субботу,  передает УНН.

Организаторы акции сегодня пришли на Майдан Незалежности с красными лентами, которые повязали рядом со стелой на веревке с фото в поддержку как жителей Авдеевки, так и всего Донбасса. 

Активистка "Крим SOS" Юлия Федотовская рассказала, что идея такой акции возникла спонтанно, потому что началось обострение на Востоке, начиная с 29 января. 

"Мы сначала хотели сделать акцию о том, чтобы рассказать миру про Авдеевку. Но мы поняли, что мы были не правы. Потому что агрессивные действия происходят не только в Авдеевке, но и в ряде других городов на Востоке. И о них тоже нужно говорить. И мы решили, что выходить, прежде всего, нужно за мир. Потому что бойцы, которые находятся на Востоке, и мы сейчас - люди, которые пришли сюда с активной гражданской позицией, множество других, все хотят одного - мы хотим, чтобы был мир. И именно за это стоят наши бойцы на передовой", - отметила она. 


Фото: www.unn.com.ua/

Теги: Донбасс, Киев, война, мир, акция, поддержка
 
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