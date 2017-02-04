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На блокпостах Донбасса скопилось около 400 автомобилей
Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали более 400 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/70, "Марьинка" - 100/100", "Новотроицкое" - 20/25, "Гнутово" - 50/30", - сообщают в ведомстве.
Как отмечают в Государственной пограничной службе, за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, расположенных в зоне проведения АТО линию разграничения пересекли 17,1 тысяча человек и 3,1 тысяча транспортных средств.
"Майорское" - 4045 и 705 транспортных средств;
"Марьинка" - 3930 человек и 870 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3655 человек и 955 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3405 человек;
"Гнутово" - 2080 человек и 570 транспортных средств.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
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