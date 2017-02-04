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"Одержать победу в этой войне ни украинская сторона, ни донецкая не может" - политолог обвинил в обострении на фронте обе стороны конфликта
Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что рано или поздно обострение на Донбассе должно было случиться, поскольку невыполнение минских соглашений двумя сторонами привело к тому, что искусственно замороженный конфликт разгорелся с новой силой.
Об этом Бондаренко сказал в комментарии "Апострофу".
"Здесь не важно: в Авдеевке или в районе Широкино он бы разгорелся. В данной ситуации причинами были настроения, которые подогревались. С одной стороны, есть "партия войны" и Турчинов, которые анонсировали, что будут обострения, будут блокады, и только военным путем можно освободить эту территорию. То есть они готовились к этому и подталкивала эти события", - говорит политолог.
По его словам, Порошенко решил, что в данной ситуации все складывается "очень хорошо", потому что в таких условиях никто не будет отменять санкции, и поэтому "сверху" никто не стал подавлять сложившуюся ситуацию.
"Еще один момент в том, что ни Украина, ни ДНР и ЛНР не сделали ничего, чтобы устранить провокаторов, которые есть с обеих сторон. Ведь есть радикальные части, которые даже во время перемирия стреляют друг по другу, фактически давая повод для обвинения той или иной стороны", - отметил Бондаренко.
Он подчеркнул, что боевики ДНР заинтересованы в текущей ситуации на Донбассе, поскольку перестали получать помощь от России в том объеме, который был раньше. Такое обострение, считает политолог, ДНР могла использовать для того, чтобы подать сигнал Москве.
"Все эти стороны оказались заинтересованными в той или иной степени, чтобы разрешить новый виток конфликта. При этом инициаторы этого конфликта остались в кабинетах. Частично вина за этот конфликт лежит на Киеве, частично – на боевиках Донбасса ", - заявил Кость Бондаренко.
"Я также слышал одну конспирологическую теорию о том, что покровители Порошенко, Турчинова, которые лишились своих кресел в Вашингтоне не так давно, что они давят и хотят показать: Трамп ни на что не способен. Мы же понимаем кроме того, что, когда друг против друга воюют два марионеточных режима, соответственно искать виновных в Киеве или в Донецке – ненужно", - добавил он.
Политолог считает, что в случае провала минских соглашений крупные международные игроки будут решать, на какие зоны влияния поделить Украину.
"Решить вопрос военным путем, одержать победу в этой войне ни украинская сторона, ни донецкая не может. Ибо это дальше это тупик", - резюмировал Бондаренко.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война, парта, обострение, ДНР, политолог
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