По Авдеевке выпущено свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения

04.02.2017 20:23

За последние 5 суток боевики 13 раз совершали штурмовые действия в районе Авдеевки и выпустили по населенному пункту свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, передает interfax.com.ua.

"На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз совершали штурмовые действия , направленные против подразделения Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Свыше 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.