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Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)
Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусскогорайона Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела. Личный состав мужчин Кальмиусского отделения и Центрального отдела полиции поднят по тревоге.
По состоянию на 1.30 4 февраля известно, что повреждены 12 домов. За каждым домом закреплена группа полицейских, в состав которой входят следователи, которые документируют последствия обстрела.
Сформированы дополнительные наряды полиции, которые будут патрулировать приближенную Талаковку. Их задача - обеспечение общественной безопасности и оказания любой помощи жителям.
В доме, расположенном по ул.Северная, на момент обстрела находилась семья с тремя детьми. В доме не осталось ни одного целого окна. В дом "прилетело" два снаряда. Один не разорвался.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, Сартана, разрушения, боевики, обстрелы
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