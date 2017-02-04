Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)

04.02.2017 06:49

Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусскогорайона Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела. Личный состав мужчин Кальмиусского отделения и Центрального отдела полиции поднят по тревоге.

По состоянию на 1.30 4 февраля известно, что повреждены 12 домов. За каждым домом закреплена группа полицейских, в состав которой входят следователи, которые документируют последствия обстрела.

Сформированы дополнительные наряды полиции, которые будут патрулировать приближенную Талаковку. Их задача - обеспечение общественной безопасности и оказания любой помощи жителям.

В доме, расположенном по ул.Северная, на момент обстрела находилась семья с тремя детьми. В доме не осталось ни одного целого окна. В дом "прилетело" два снаряда. Один не разорвался.



