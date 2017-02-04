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После ночного обстрела пострадала старая часть Авдеевки (ФОТО)
04.02.2017 10:16
Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области сообщает о новых разрушениях в прифронтовой Авдеевке.
В результате ночного обстрела старой части города серьезно пострадал жилой сектор.
Разрушениям в результате обстрела со стороны российско-оккупационных повреждениям подверглись следующие дома:
- Ул. Маяковского, 87а;
- Ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 64, 67;
- Ул. Независимости, 24;
- Ул. Нахимова, 73 — автомобиль.
В настоящее время информации о погибших и раненых нет, сообщили в полиции. Минувшей ночью на местах обстрелов работали правоохранители.
«Утром полицейские автопатрули и пешие наряды обходят пострадавший район. Непосредственно в старой части города открыты 2 дополнительных пункта полиции. Сюда жители могут обратиться с любым вопросом и получить необходимую помощь», — сообщили в полиции.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, Полиция Донбасса, разрушения, обстрелы
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