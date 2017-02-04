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Архив - Донецкая область

После ночного обстрела пострадала старая часть Авдеевки (ФОТО)

04.02.2017 10:16
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После ночного обстрела пострадала старая часть Авдеевки (ФОТО)

Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области  сообщает о новых разрушениях в прифронтовой Авдеевке.

В результате ночного обстрела старой части города серьезно пострадал жилой сектор.

Разрушениям в результате обстрела со стороны российско-оккупационных повреждениям подверглись следующие дома:

  • Ул. Маяковского, 87а;
  • Ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 64, 67;
  • Ул. Независимости, 24;
  • Ул. Нахимова, 73 — автомобиль.

В настоящее время информации о погибших и раненых нет, сообщили в полиции. Минувшей ночью на местах обстрелов работали правоохранители.

«Утром полицейские автопатрули и пешие наряды обходят пострадавший район. Непосредственно в старой части города открыты 2 дополнительных пункта полиции. Сюда жители могут обратиться с любым вопросом и получить необходимую помощь», — сообщили в полиции.

 


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, Полиция Донбасса, разрушения, обстрелы
 
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