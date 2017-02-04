После ночного обстрела пострадала старая часть Авдеевки (ФОТО)

04.02.2017 10:16

Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области сообщает о новых разрушениях в прифронтовой Авдеевке.

В результате ночного обстрела старой части города серьезно пострадал жилой сектор.

Разрушениям в результате обстрела со стороны российско-оккупационных повреждениям подверглись следующие дома:

Ул. Маяковского, 87а;

Ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 64, 67;

Ул. Независимости, 24;

Ул. Нахимова, 73 — автомобиль.

В настоящее время информации о погибших и раненых нет, сообщили в полиции. Минувшей ночью на местах обстрелов работали правоохранители.

«Утром полицейские автопатрули и пешие наряды обходят пострадавший район. Непосредственно в старой части города открыты 2 дополнительных пункта полиции. Сюда жители могут обратиться с любым вопросом и получить необходимую помощь», — сообщили в полиции.