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Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум
Российские кураторы из Министерства обороны и Генерального штаба угрожают руководителям так называемой "ДНР" снятием с "должностей" в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом". Об этом сообщил на брифинге в Киеве представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Как сообщила военная разведка, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий. Так, вчера утром в Харцызске состоялось совещание между так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из МО и ГШ ВС РФ. Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" последние будут смещены со своих должностей", - сообщил он.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, угроза, руководство, ДНР, кураторы
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