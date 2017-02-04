Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум

04.02.2017 15:02

Российские кураторы из Министерства обороны и Генерального штаба угрожают руководителям так называемой "ДНР" снятием с "должностей" в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом". Об этом сообщил на брифинге в Киеве представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Как сообщила военная разведка, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий. Так, вчера утром в Харцызске состоялось совещание между так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из МО и ГШ ВС РФ. Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" последние будут смещены со своих должностей", - сообщил он.