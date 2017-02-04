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Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум

04.02.2017 15:02
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Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум

Российские кураторы из Министерства обороны и Генерального штаба  угрожают руководителям так называемой "ДНР" снятием с "должностей" в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом". Об этом сообщил на брифинге в Киеве представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

"Как сообщила военная разведка, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий. Так, вчера утром в Харцызске состоялось совещание между так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из МО и ГШ ВС РФ. Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" последние будут смещены со своих должностей", - сообщил он. 


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, угроза, руководство, ДНР, кураторы
 
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