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"Шахтер" подал заявку на Лигу Европы
ФК «Шахтер» подал официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
В 1/16 финала «горняки» сыграют с испанской «Сельтой». Напомним, первый поединок пройдет 16 февраля в Виго, ответный – 23-го в Харькове.
В заявку вошли 29 футболистов:
вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 32. Антон Каниболоцкий, 54. Евгений Гриценко*, 55. Олег Кудрик*;
защитники: 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер, 18. Иван Ордец, 25. Николай Матвиенко*, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо;
полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 14. Василий Кобин, 17. Максим Малышев, 24. Вячеслав Танковский*, 28. Тайсон, 29. Алан Патрик, 59. Александр Зубков*, 74. Виктор Коваленко*;
нападающие: 19. Факундо Феррейра, 41. Андрей Борячук*, 99. Густаво Бланко Лещук.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , Лига Европы, заяц
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