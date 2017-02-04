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События в Авдеевке не вызывают оптимизма по поводу прекращения огня до 5 февраля - Марчук
Эскалация боевых действий в Авдеевке не вызывает оптимизма по поводу возможности прекращения огня и отвода вооружений до 5 февраля, как это было объявлено на заседании Минской группы 1 февраля. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
"Определено до 5 февраля отвести тяжелое вооружение. Это значит участие ОБСЕ, при участии совместного контроля и координации. Но, к сожалению, развитие событий за последние дни оптимизма большого не дает, что до 5-го вооружения будут отведены", - заявил Марчук.
Как сообщалось, Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля.
Напомним, в районе Авдеевки уже пять дней не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
3 февраля спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.
Фото: 112.ua/
Теги: война, Авдеевка, обострение, Евгений Марчук, отвод, Минские договоренности
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