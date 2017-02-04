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Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям. Об этом сообщил эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает участие в переговорах, пишет tass.ru.
"Проведены встречи с руководителями министерства энергетики США, по итогам которых было принято решение создать рабочую группу, которая предложит альтернативные варианты", - сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.
По словам Кропачева, стороны, в частности, обсудили условия поставок американского угля и цену, "которая бы удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие частные и государственные компании". "Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для Украины", - добавил он, уточнив, что "речь шла об антрацитовой группе", которая добывается на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Ранее руководство Украины признало, что не может обойтись без угля, который добывается в Донбассе. В то же время Киев ищет альтернативу поставкам угля энергетической (антрацитовой) группы за рубежом, в частности, в ЮАР, Польше, Австралии, Китае и США.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3996504?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
Фото: glavred.info/
Теги: Украина, Донбасс, Антрацит, уголь, отказ, добыча
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- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе08:12
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