Українські військові відбили атаку бойовиків біля Авдіївки

04.02.2017 19:50

В зоні бойових дій в районі Авдіївки бойовики розпочали штурм позицій українських військових. На даний момент бій триває. Про це в коментарі розказав речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

"О 17:30 бойовики розпочали атакувати, порушивши режим тиші. В районі Авдіївської промзони вони застосували 152-мм артилерію, міномети 120-мм калібру. Це їх звичайна практика – обстрілюють з артилерії, а потім розпочинають штурмові дії", – сказав він.

За його словами, штурм українських позицій розпочали більше 20 бойовиків, на даний момент бій триває.

За інформацією Матюхіна, загиблих і поранених на той час не було. Він також додав, що позиції військових в районі Авдіївки протягом дня обстрілювались танків та БМП.

Заступник командира 72 окремої механізованої бригади Олександр Самарський розповів Громадському, що близько 18:30 близько 15 бойовиків здійснили спробу атаки.

"Але завдяки тому, що наші спостерігачі вчасно помітили диверсійну групу, нашим військовим вдалось відбити атаку і відкинути противника на їх позиції", – сказав він.

Раніше заступник командира 72 окремої механізованої бригади Олександр Самарський заявляв, що українські військові утримують всі позиції біля Авдіївки і мають достатньо сил та засобів для оборони.

Нагадаємо, під Авдіївкою сталося загострення збройного конфлікту. 29 січня у боях неподалік населеного пункту 5 українських військових загинули і 14 дістали поранень. А 30 січня загинули 3 військових, і 17 дістали поранень.

Внаслідок обстрілів Авдіївка залишилася без води та електрики.

Пізніше через ескалацію збройного конфлікту в Авдіївці було оголошено надзвичайний стан.