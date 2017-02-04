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Архив - Донецкая область

В "армії ДНР" створили "загороджувальні" блокпости з російських військових, як ведуть боротьбу з дезертирами

04.02.2017 14:49
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В "армії ДНР" створили "загороджувальні" блокпости з російських військових, як ведуть боротьбу з дезертирами

На тимчасово окупованих територіях Донеччини встановлюють так звані "загороджувальні" блокпости з числа російських військових для запобігання дезертирству з передової.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook, з відновленням активних бойових дій у стані російських окупаційних військ спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу та збільшення випадків дезертирства військовими «1 армійського корпусу» (Донецьк) ЗС РФ, у тому силі зі зброєю.

Так, 3 лютого 8 військовослужбовців 9-го «окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти» (Новоазовськ) самовільно залишили передові позиції зі зброєю.

"За розпорядженням начальника штабу 1 АК у тилових районах встановлено блокпости з метою виявлення військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції", - йдеться у повідомленні.

В управлінні розвідки зазначили, що до здійснення “загороджувальних” функцій на блокпостах з правом застосування зброї залучені: на Донецькому напрямку – військовослужбовці «окремого комендантського полку» 1 АК та підрозділи т.зв. “внутрішніх військ”, які, у тому числі, укомплектовані військовослужбовцями федеральної служби військ національної гвардії РФ; на Маріупольському напрямку – «спеціальні підрозділи охорони» 1 АК та представники військової комендатури.




Теги: Донбасс, война, военные, дезертир, блокпост
 
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