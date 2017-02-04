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Архив - Донецкая область

В Авдеевке энергетики приступили к ремонту ЛЭП, идет восстановление разрушенных объектов

04.02.2017 12:08
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В Авдеевке энергетики приступили к ремонту ЛЭП, идет восстановление разрушенных объектов

Электромонтеры и групы разминирования вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом в facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Жебривский также отметил, что сейчас особого внимания требует частный сектор, который очень пострадал от обстрелов.

"Зараз максимальні зусилля спрямовуємо на відновлювальні роботи у приватному секторі #Авдіївка та забезпечення його мешканців продуктами харчування. Зранку автомобілі із продуктами харчування і водою виїхали на приватний сектор. У приватному секторі продовжують працювати військові польові кухні.
Створили із місцевих людей будівельні бригади для відновлення пошкоджених будинків та об’єктів інфраструктури. В Авдіївці повним ходом йдуть відновлювальні роботи і це також додає оптимізму та впевненості мешканцям міста.
Щодо опалення у місті, Авдіївський Коксохім надзусиллями забезпечує в тепломережах житлового сектору температуру теплоносія на рівні 70 градусів", - сообщил губернатор.

При этом вице-премьер-министр регионального развития Геннадий Зубко на своей странице в Тwitter-аккаунте сообщил, что в Авдеевке восстановлено отопление в многоэтажных домах, которое отсутствовало в результате обстрелов.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, отопление
 
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