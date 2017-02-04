Главная / Новости / Донецкая область / В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов
Последние новости раздела
- В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов16:35
- «Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)16:24
- Воды в Авдеевке осталось на 3 -4 дня16:21
- "Железнодорожная" блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта на долгие годы (ВИДЕО)16:18
- Ходаковский объяснил, почему Захарченко не комментирует обострение на фронте, серьезные потери "армии ДНР" и массовых разрушения в городах "республики"15:51
- В "ДНР" усилили меры безопасности в связи со взрывом главного милиционера "ЛНР"15:35
- В ОБСЕ заявили о разминировании дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции15:29
- Близкое расположение воюющих сторон и неотведенное тяжелое вооружение - Хуг о причинах обострения на Донбассе15:17
- Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум15:02
- Из-за "железнодорожной" блокады Донбасса Славянская ТЭС перешла на работу в аварийном режиме14:54
В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов
04.02.2017 16:35
Ремонтные бригады, которые в субботу приступили к восстановлению энергоснабжения Авдеевки, вынуждены были прекратить работы из-за обстрела. Об этом сообщается в Твиттере Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Работы внезапно прекратились. Нарушен режим прекращения огня. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!" - говорится в сообщении.
Утром председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что группы электромонтеров и саперов вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. "От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - написал он.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, ремонт, обстрелы
Читайте также:
- Авдеевский коксохим получил разрешение на ремонтные работы, уже запущена газодувная машина минимальной мощности
- Капремонт трех пострадавших многоэтажек скоро начнется в Авдеевке, - Жебривский
- В Авдеевке ведутся ремонтные работы, но обстрелы не затихают
- Российские генералы дали "зеленый коридор" - в Авдеевке начинаются восстановительные работы
- Строителей завалили работой
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла
- В оккупированной Горловке из-за обстрелов обесточена шахта16:47
- В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов16:35
- «Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)16:24
- Воды в Авдеевке осталось на 3 -4 дня16:21
- "Железнодорожная" блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта на долгие годы (ВИДЕО)16:18
- Ходаковский объяснил, почему Захарченко не комментирует обострение на фронте, серьезные потери "армии ДНР" и массовых разрушения в городах "республики"15:51
- В "ДНР" усилили меры безопасности в связи со взрывом главного милиционера "ЛНР"15:35
- В ОБСЕ заявили о разминировании дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции15:29
- Близкое расположение воюющих сторон и неотведенное тяжелое вооружение - Хуг о причинах обострения на Донбассе15:17
- Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум15:02
- В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов16:35
- «Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)16:24
- Воды в Авдеевке осталось на 3 -4 дня16:21
- "Железнодорожная" блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта на долгие годы (ВИДЕО)16:18
- Могерини призвала Россию немедленно прекратить бои на Донбассе16:04
- Ходаковский объяснил, почему Захарченко не комментирует обострение на фронте, серьезные потери "армии ДНР" и массовых разрушения в городах "республики"15:51
- В "ДНР" усилили меры безопасности в связи со взрывом главного милиционера "ЛНР"15:35
- В ОБСЕ заявили о разминировании дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции15:29
- Близкое расположение воюющих сторон и неотведенное тяжелое вооружение - Хуг о причинах обострения на Донбассе15:17
- Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум15:02
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"