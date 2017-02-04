В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов

04.02.2017 16:35

Ремонтные бригады, которые в субботу приступили к восстановлению энергоснабжения Авдеевки, вынуждены были прекратить работы из-за обстрела. Об этом сообщается в Твиттере Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



"Работы внезапно прекратились. Нарушен режим прекращения огня. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!" - говорится в сообщении.



Утром председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что группы электромонтеров и саперов вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. "От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - написал он.