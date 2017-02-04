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Архив - Донецкая область

В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов

04.02.2017 16:35
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В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов

Ремонтные бригады, которые в субботу приступили к восстановлению энергоснабжения Авдеевки, вынуждены были прекратить работы из-за обстрела. Об этом сообщается в Твиттере Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

"Работы внезапно прекратились. Нарушен режим прекращения огня. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!" - говорится в сообщении. 

Утром председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что группы электромонтеров и саперов вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. "От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - написал он. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, ремонт, обстрелы
 
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