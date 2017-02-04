В Авдеевке ведутся ремонтные работы, но обстрелы не затихают

04.02.2017 14:08

Несмотря на договоренность о прекращении огня, боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Как сообщил корреспондент, стороны договорились о режиме прекращения огня с 8:00 утра до 17:00 вечера. И несмотря на это, боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Правда интенсивность обстрелов меньше, стреляют где-то раз в час, и до самого города обстрелы не долетают, бьют по окрестностям.

По его словам, местные жители ходят на работу, ремонтируют свои дома. В гуманитарном штабе продолжают выдавать гуманитарную помощь.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждения о прекращении огня, чтобы ремонтники смогли провести восстановительные работы на подорванной ЛЭП в Авдеевке.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.