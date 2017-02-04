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В "ДНР" усилили меры безопасности в связи со взрывом главного милиционера "ЛНР"
"Власти" "ДНР" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего сегодня в оккупированном Луганске "главы" "управления Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко, сообщают сепаратистские СМИ.
"Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Сегодня утром на территории ЛНР произошел террористический акт, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович. Командование ВС ДНР выражает свои глубокие соболезнования родным и близким".
При этом Басурин обвинил в подрыве автомобиля Анащенко ВСУ и подчеркнул: "Мы не раз отмечали, что украинская сторона продолжает выбирать самые изощренные и бесчеловечные методы войны, копируя международных террористов. Не желая решать противоречия с населением Донбасса, СБУ перешло на ИГИЛ-овские способы уничтожения наших лидеров".
По словам Басурина, из-за теракта на территории "ЛНР" в "ДНР" усилены меры безопасности. При этом он призвал местное население проявлять бдительность и в случае выявления сомнительных лиц и подозрительных предметов немедленно сообщать об этом в экстренные службы "МГБ", "МВД", "МЧС" и военной комендатуры.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, взрыв, милиционеры, Мерайя Кэри, ДНР, ЛНР, Басурин
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