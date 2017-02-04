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В Мариуполь прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
Из Авдеевки их вывезли волонтеры "Национального корпуса". "Мы привозили в Авдеевку гуманитарную помощь, и там предложили выезд в Мариуполь местным жителям. Сделали три рейса, чтобы забрать желающих. Поселили людей в пансионате в поселке Урзуф возле Мариуполя. Но, если будет еще нужно, поедем еще", - рассказал председатель "Национальный корпус. Мариуполь" Антон Требухов.
По словам Натальи, которая приехала с четырьмя маленькими детьми, уехать из родного города их вынудили не обстрелы, а отсутствие тепла и воды.
"У старшего, девятилетнего Никиты в школе сейчас карантин. Я еще в декрете с младшей дочкой. Решили приехать в нормальные условия. Потому что детям без тепла очень трудно. Когда вернемся, пока не знаю. В Авдеевке остались мои мама и сестра", - говорит Наталья.
По словам Требухова, в случае необходимости, у волонтеров есть возможность поселить людей в Мариуполе и Бердянске.
Тем временем, в пресс-службе мариупольского горсовета корреспонденту сообщили, что к городской власти пока никто из авдеевцев не обращался с просьбой эвакуации, сообщает dn.depo.ua.
Напомним, мариупольский городской глава Вадим Бойченко отмечал, что Мариуполь готов принять 700 жителей Авдеевки.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Мариуполь, эвакуация, житейская история
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