В Мариуполь прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

04.02.2017 13:34

Из Авдеевки их вывезли волонтеры "Национального корпуса". "Мы привозили в Авдеевку гуманитарную помощь, и там предложили выезд в Мариуполь местным жителям. Сделали три рейса, чтобы забрать желающих. Поселили людей в пансионате в поселке Урзуф возле Мариуполя. Но, если будет еще нужно, поедем еще", - рассказал председатель "Национальный корпус. Мариуполь" Антон Требухов.

По словам Натальи, которая приехала с четырьмя маленькими детьми, уехать из родного города их вынудили не обстрелы, а отсутствие тепла и воды.

"У старшего, девятилетнего Никиты в школе сейчас карантин. Я еще в декрете с младшей дочкой. Решили приехать в нормальные условия. Потому что детям без тепла очень трудно. Когда вернемся, пока не знаю. В Авдеевке остались мои мама и сестра", - говорит Наталья.

По словам Требухова, в случае необходимости, у волонтеров есть возможность поселить людей в Мариуполе и Бердянске.

Тем временем, в пресс-службе мариупольского горсовета корреспонденту сообщили, что к городской власти пока никто из авдеевцев не обращался с просьбой эвакуации, сообщает dn.depo.ua.

Напомним, мариупольский городской глава Вадим Бойченко отмечал, что Мариуполь готов принять 700 жителей Авдеевки.