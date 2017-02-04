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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ заявили о разминировании дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции

04.02.2017 15:29
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В ОБСЕ заявили о разминировании дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции

Пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что пиротехники ведут разминирование к местам повреждений ЛЭП в районе Авдеевки.

Наблюдатели сообщили: «1-й маленький шаг. Служба ЧС разминирует дорогу к месту повреждений ремонтникам, чтобы возобновить электричество в Авдеевку и для ДФС».

В ГСЧС Украины отметили, что пиротехники и энергетики обследовали дорогу в районе Донецкой фильтровальной станции и теперь ждут разрешения на проведение работ по обследованию территории, где проходит ЛЭП. В то же время на центральной теплотрассе Авдеевки проходят ремонтно-восстановительные работы,

В ГСЧС отметили: «Проведено обследование дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции и пиротехническое подразделение ждет разрешение на проведение работ по обследованию территории, где проходит ЛЭП. Сейчас ремонтно-восстановительные работы проводят сотрудники теплосети на центральной теплотрассе Авдеевки и сотрудники РЭС».

 


Фото: www.0623.com.ua/

Теги: Донбасс, ОБСЕ, разминирование, фильтровальная станция
 
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