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В оккупированной Горловке из-за обстрелов обесточена шахта

04.02.2017 16:47
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В оккупированной Горловке из-за обстрелов обесточена шахта

В оккупированной Горловке из-за боевых действий, обесточенными оказались шахта в Калининском районе города «Александр-Запад» и поселок Гольмовский.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «В связи с боевыми действиями на территории Республики, произошло отключение электроэнергии на территории Горловки. В результате аварийной ситуации по отключению электроэнергии на шахте „Александр-Запад“ под землей находилось три горняка, — отметили в пресс-службе. — Для оказания помощи были немедленно направлены силы и средства горноспасательного отряда МЧС ДНР города. Электроснабжение на шахте восстановлено, и помощь горнякам не требуется».


Фото: frankensstein.livejournal.com/

Теги: Донбасс, Горловка, шахта, электроэнергия
 
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