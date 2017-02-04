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В оккупированной Горловке из-за обстрелов обесточена шахта
04.02.2017 16:47
В оккупированной Горловке из-за боевых действий, обесточенными оказались шахта в Калининском районе города «Александр-Запад» и поселок Гольмовский.
В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «В связи с боевыми действиями на территории Республики, произошло отключение электроэнергии на территории Горловки. В результате аварийной ситуации по отключению электроэнергии на шахте „Александр-Запад“ под землей находилось три горняка, — отметили в пресс-службе. — Для оказания помощи были немедленно направлены силы и средства горноспасательного отряда МЧС ДНР города. Электроснабжение на шахте восстановлено, и помощь горнякам не требуется».
Фото: frankensstein.livejournal.com/
Теги: Донбасс, Горловка, шахта, электроэнергия
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