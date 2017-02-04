В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)

04.02.2017 17:36

Фотографии украинского флага, установленного на многоэтажке в оккупированном Донецке, появились в сети.



Пользователи пишут, что флаг увидели утром 4 февраля на одной из многоэтажек на Щетинина. Точный адрес не указывается.



"Это не фейк", - отмечают комментаторы. Фото опубликовал интернет-ресурс "Остров".



