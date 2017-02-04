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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)

04.02.2017 17:36
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В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)

Фотографии украинского флага, установленного на многоэтажке в оккупированном Донецке, появились в сети. 

Пользователи пишут, что флаг увидели утром 4 февраля на одной из многоэтажек на Щетинина. Точный адрес не указывается.  

"Это не фейк", - отмечают комментаторы. Фото опубликовал интернет-ресурс "Остров".



Фото: www.ostro.org/

Теги: Донецк, Донбасс, дом, флаг
 
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