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В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский
04.02.2017 20:08
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский надеется, что в понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.
Глава области отметил, что сейчас в Авдеевке работают управление Госказначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция.
"Вчера в городе работали две школы №7 и №1 и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы, и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - написал Жебривский.
По его данным, ГСЧС подключила 24 передвижные электрогенераторы возле всех значимых объектов города. В Авдееве работает 11 пунктов обогрева населения.
Глава области отметил, что сейчас в Авдеевке работают управление Госказначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция.
"Вчера в городе работали две школы №7 и №1 и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы, и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - написал Жебривский.
По его данным, ГСЧС подключила 24 передвижные электрогенераторы возле всех значимых объектов города. В Авдееве работает 11 пунктов обогрева населения.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, работа, школы, Жебривский
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