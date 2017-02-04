В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский

04.02.2017 20:08

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский надеется, что в понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.



Глава области отметил, что сейчас в Авдеевке работают управление Госказначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция.



"Вчера в городе работали две школы №7 и №1 и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы, и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - написал Жебривский.



По его данным, ГСЧС подключила 24 передвижные электрогенераторы возле всех значимых объектов города. В Авдееве работает 11 пунктов обогрева населения.