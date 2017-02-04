В секторе "М" зафиксировано 65 обстрелов - в районе Мариуполя боевики выпустили 100 снарядов из РСЗО "Град"

65 раз российско-террористические войска обстреливали вчера позиции украинских военнослужащих на Мариупольском направлении. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Это значительно больше половины от тех 115 обстрелов в сутки, которые в целом были зафиксированы в зоне проведения АТО.

За минувшие сутки зафиксировано 28 случаев применения боевиками запрещенной минского договоренностями оружия на Мариупольском направлении. Позиции в районе Талаковки были дважды обстреляны из РСЗО БМ-21 «Град». В общем противником было выпущено 100 реактивных снарядов.

Также вчера дважды в сутки с «Градов» был обстрелян поселок Сартана. В результате повреждено в общей сложности 18 домов, разрушен гараж в котором уничтожен автомобиль, повреждены газопровод. Среди жителей пострадавших нет. Это уже четвертый случай обстрела поселка Сартана с РСЗО «Град» за последнюю неделю.

Сегодня с утра на месте обстрела работают представители нацполиции, ДСНС а СЦКК.

Вчера же из 152 и 122-х миллиметровой артиллерии неоднократно вели прицельный огонь по позициям вблизи Талаковки. Также из 122-х миллиметровой ствольной артиллерии обстреливали позиции вблизи Водяного и Широкино.

В Широкино по позициям морских пехотинцев вел огонь танк. Было совершено 25 залпов. 120-ти и 82-х миллиметровые минометы вели огонь по позициям под Красногоровкой, Марьянкой, Новотроицким, Новогригорьевкой, Чермалыком, Павлополем, Гнутово, Водяным, Лебединским и Широкино.

Всего состоялось 20 минометных обстрелов. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вчера велись обстрелы позиций вблизи Красногоровки, Новотроицкого, Павлополя, Талаковка, Гнутово, Лебединского и Широкино.

По украинским военным под Павлополем вел огонь снайпер. По Водяному, Лебединскому и Широкино стреляли из вооружения БМП. И уже четвертый день подряд опорные пункты в Чермалыке враг обстреливает из ПТРК.

С полуночи по состоянию на 8:00 на Мариупольском направлении было зафиксировано уже 10 обстрелов сил АТО со стороны временно оккупированной территории. Ночью из минометов различных калибров боевики обстреляли позиции вблизи Красногоровки и Водяного. С крупнокалиберных пулеметов противник вел обстрел позиций неподалеку Павлополя, из гранатометов - под Талаковкой и Водяным, а из стрелкового оружия - вблизи Павлополя, Гнутово и Широкино. Украинские военные огонь не открывали.