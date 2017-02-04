В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса

04.02.2017 07:47

Около 40 знаменитых деятелей культуры в течение двух месяцев будут посещать Донбасс в рамках проекта фонда Libera Liberati, сообщает zn.ua.

"За два месяца в Донбассе побывают 40 деятелей искусства со всей Украины. Ожидается, что Донбасс посетят украинские деятели Сергей Гридин, Сашко Лирнык, Иван Андрусяк, Владимир Вакуленко, Сергей Пантюк, режиссеры Юрий Мисак, Юрий Гудзык и многие другие ", - сообщил "Укринформ" руководитель фонда Максим Потапчук.

По его словам, проект стартует с сегодняшнего дня и будет проходить в шести городах: в Краматорске, Славянске и Дружковке Донецкой области, а также Северодонецке, Лисичанске, Рубежном Луганской области.

По словам организаторов, проект должен развеять мифы и стереотипы, которые сложились у представителей других регионов о Донбассе.

Формат общения предполагает, что деятели кино и литературы станут "живыми книгами". Во время тематических встреч они смогут пообщаться с посетителями, прочитать им отрывки из своих произведений и обменяться мнениями на злободневные темы.

Первые встречи запланированы с 3 по 5 февраля в Краматорске, Славянске и Дружковке. Здесь выступят писатели Сергей Гридин и Олесь Чупа, композитор Борис Севастьянов, художница Анна Гуцулка и литературный и общественный деятель Владимир Вакуленко-К.

"Мы понимаем, что в Донецкой области необходимо привозить деятелей культуры, чтобы работать с детьми и взрослыми. Здесь, в регионе, образовалась ничем не заполненная культурная пропасть, которую необходимо устранить", - заявил Потапчук.

По мнению организаторов, проект будет способствовать "ласковой украинизации" Донбасса, завлекая жителей в общеукраинский культурный контекст путем непосредственного общения и культурного восприятия.

Напомним, экс-губернатор Луганщины, а ныне заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинское государство за два года войны не выработало четкой стратегии в отношении Донбасса.



