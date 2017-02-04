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Внимание к войне в Украине должно быть повышено со стороны Европы, это вопрос ее безопасности - мнение эксперта
Резкое обострение боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области – следствие того, что на мировом уровне ситуация вокруг Украины предоставлена сама себе и, по сути, загнана в тупик. Об этом изданию "ГОРДОН" сказал историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.
"Это прежде всего связано с тупиковостью ситуации. Если собрать несколько тысяч вооруженных мужчин с одной и другой стороны и держать их в состоянии полной неопределенности, будут обострения. Конфликт не разрешается, а загнивает. Это сигнал, что оставлять ситуацию в нынешнем виде нельзя. Украинская сторона на переговорах в Минске права: прежде чем начать политическое урегулирование, необходимо решить вопрос безопасности. Нужно установить контроль над границей, развести стороны конфликта и только после переходить к политическим вопросам. Именно на этом постоянно настаивает официальный Киев", – заявил Мироненко.
По его мнению, нужно вносить в повестку дня и расширение формата переговоров, и привлечение нейтрального миротворческого контингента на восток Украины.
"Ситуация в Авдеевке и на востоке Украины в целом требует немедленного пристального внимания прежде всего со стороны Европы и США. Ситуация явно тупиковая: дорожная карта не получается, обострение продолжается, гибнут люди. Что делать? Не знаю, может, расширять нормандский формат, вводить нейтральный миротворческий контингент, тем более, что обострение идет на признанной территории Украины, а значит, никакого согласия России на ввод миротворцев не нужно", – подчеркнул Мироненко.
Эксперт считает, что по сути, никто из мировых политиков не пытается решить ситуацию в Украине.
"Есть старое правило: политическая ситуация, предоставленная сама себе, развивается от плохого к худшему. А в мире ситуация вокруг Украины предоставлена сама себе. То мы ждали, кто победит в США, теперь ждем результатов выборов во Франции и Германии. Никто из мировых политиков не пытается решить ситуацию в Украине. Я бы согласился с утверждением, что минский формат мертв. Но возникает вопрос: что взамен? Прежде чем отказываться от минского формата, нужно предложить другой, который решит вопрос безопасности всей Европы", – подчеркнул Мироненко.
Историк настаивает: Европа должна сфокусировать свое внимание на ситуации в Украине, потому что прежде всего это вопрос ее собственной безопасности.
"Ситуация в Украине – это вопрос прежде всего безопасности всей Европы. Если исключить сербские события, впервые после 1945 года в Европе стреляют из "Градов" по городам, гибнут тысячи людей, свыше миллиона переселенцев. Это происходит здесь и сейчас, в центре Европы. Но все спокойно смотрят на подобное варварство, будто привыкли. Ситуация в Украине для Европы куда более значимая, чем события в Сирии! Но, по сути, пытается хоть как-то разрешить конфликт лишь одна европейская страна – Германия и ее канцлер Меркель. Остальные заняты своими делами", – сказал Мироненко.
"События в Украине должны стать новым нюрнбергским процессом. Но никто ничего не делает, кроме солдат, которые защищают свою землю. Внимание к конфликту должно быть повышено на порядок прежде всего со стороны Европы", – подытожил Мироненко.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, безопасность, Европа, обострение, решение
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