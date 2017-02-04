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Архив - Донецкая область

Воды в Авдеевке осталось на 3 -4 дня

04.02.2017 16:21
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Воды в Авдеевке осталось на 3 -4 дня

Воду для Авдеевки подают по централизованному водопроводу по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на 3-4 запуска, сказал глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает "Радио Свобода".

После этого питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. 

Малыхин подтвердил, что поврежденные линии электропередач ремонтируют. Работы идут на центральной теплотрассе.

Сегодня россияне в СЦКК дали письменное подтверждение о прекращении огня и ремонтные группы отправились к поврежденным ЛЭП.

3 февраля боевики обстреливали позиции украинских военных в районе Авдеевки из танков, тяжелой артиллерии и минометов с интервалом в 20 минут. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, запас
 
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