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Архив - Донецкая область

За нежелание воевать боевиков "ДНР" отправляют под арест

04.02.2017 14:32
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За нежелание воевать боевиков "ДНР" отправляют под арест

Многие боевики, боясь отправки на передовую, пишут рапорта об увольнении, однако командование отправляет таких «предателей» под арест.

В ГУР МОУ отмечают: «С целью избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях более 30 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка написали рапорта на увольнение со службы». После чего всех желающих покинуть «армию ДНР» отправили под арест.

Также в разведке отмечают: «Вместе с тем, проблема неукомплектованости личным составом в подразделениях полка, которая возникла в ходе ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, решается прикомандированием военнослужащих из других соединений и частей и созданием сводных подразделений».


Фото: svcomercio.info/

Теги: Донбасс, война, арест, боевики, служба занятости
 
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