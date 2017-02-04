За нежелание воевать боевиков "ДНР" отправляют под арест

04.02.2017 14:32

Многие боевики, боясь отправки на передовую, пишут рапорта об увольнении, однако командование отправляет таких «предателей» под арест.

В ГУР МОУ отмечают: «С целью избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях более 30 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка написали рапорта на увольнение со службы». После чего всех желающих покинуть «армию ДНР» отправили под арест.

Также в разведке отмечают: «Вместе с тем, проблема неукомплектованости личным составом в подразделениях полка, которая возникла в ходе ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, решается прикомандированием военнослужащих из других соединений и частей и созданием сводных подразделений».