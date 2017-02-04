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За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен
Всего в зоне АТО зафиксировано 35 обстрелов. Один украинский военный получил ранение.
Боевики около 17.30 начали штурм позиций украинских военных в Авдеевской промзоне с применением 152-мм пушек и минометов 120 мм калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении боевики из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 мм обстреливали Новолуганское. Из 120 и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, а со стрелкового оружия - по Зайцево.
=На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреляли Чермалик, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалыку вел огонь танк.
На луганском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" обстреляли Новозвановку, из минометов различных калибров стреляли по Богуславскому, Попасной и Новозванивке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтом боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Фото: https://www.unian.net
Теги: Донбасс, война, ранение, боевики, обстрелы
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