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Архив - Донецкая область

За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен

04.02.2017 19:21
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За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен

Всего в зоне АТО зафиксировано 35 обстрелов. Один украинский военный получил ранение. 

Боевики около 17.30 начали штурм позиций украинских военных в Авдеевской промзоне с применением 152-мм пушек и минометов 120 мм калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении боевики из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 мм обстреливали Новолуганское. Из 120 и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, а со стрелкового оружия - по Зайцево.

 =На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреляли Чермалик, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалыку вел огонь танк.

На луганском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" обстреляли Новозвановку, из минометов различных калибров стреляли по Богуславскому, Попасной и Новозванивке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтом боевики вели огонь из стрелкового оружия.



Фото: https://www.unian.net

Теги: Донбасс, война, ранение, боевики, обстрелы
 
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