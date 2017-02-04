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"Железнодорожная" блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта на долгие годы (ВИДЕО)
04.02.2017 16:18
Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олея Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны, сообщает сайт ukranews.com.
"Они (организаторы блокады – ред.) анонсируют, что полная блокада может вернуть Донбасс. На самом деле это значит отрезать Донбасс, заблокировать и заморозить этот конфликт на долгие годы. На самом деле они отказываются от нашей территории", - заявила Олеся Цибулько
"Это пиар отдельных депутатов, и это будет бесконечный пиар, потому что они используют патриотов, их патриотические чувства. Они сознательно используют этих людей. А потом они будут их "героически" вызволять из тюрьмы. Это будет бесконечный пиар, пока будет судебное заседание, потом апелляция, на долгие годы им пиар обеспечен", - предположила советник министра.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, конфликт, блокада, заморозили, ветераны
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