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Архив - Донецкая область

«Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу

05.02.2017 18:20
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«Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу

Бойцы полка «Азов» провели стрельбы на полигоне по мишеням.

Об этом сообщает пресс-служба полка.

Недавно на одном из полигонов в районе Мариуполя прошли стрелковые учения Штаба 1-ого батальона оперативного предназначения полка «Азов».

Бойцы отработали навык стрельбы из положения лежа и в движении.

Отмечается, что это первое занятие бойцов этого батальона в текущем году.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, ВСУ
 
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