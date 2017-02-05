«Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу

05.02.2017 18:20

Бойцы полка «Азов» провели стрельбы на полигоне по мишеням.

Об этом сообщает пресс-служба полка.

Недавно на одном из полигонов в районе Мариуполя прошли стрелковые учения Штаба 1-ого батальона оперативного предназначения полка «Азов».

Бойцы отработали навык стрельбы из положения лежа и в движении.

Отмечается, что это первое занятие бойцов этого батальона в текущем году.

Источник 0629.com.ua