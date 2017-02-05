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«Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу
05.02.2017 18:20
Бойцы полка «Азов» провели стрельбы на полигоне по мишеням.
Об этом сообщает пресс-служба полка.
Недавно на одном из полигонов в районе Мариуполя прошли стрелковые учения Штаба 1-ого батальона оперативного предназначения полка «Азов».
Бойцы отработали навык стрельбы из положения лежа и в движении.
Отмечается, что это первое занятие бойцов этого батальона в текущем году.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, ВСУ
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