Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"

05.02.2017 17:40

Бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подвел тревожный итог недели боев под Авдеевкой для России и сторонников террористов. Самым важным знаком, который четко проявился после недели боев стало то, что Россия не готова поддержать боевиков военными подразделениями своей армии, а силы АТО могут быстро прорвать фронт под Донецком.

По мнению Стрелкова Кремль будет продолжать жевать "минские сопли" и надеяться "непонятно на что". Он также подчеркнул, что боевые подразделения "ДНР" обладают крайне низкой способностью, при которой удар боевых частей украинской армии может быстро прорвать оборону террористов. Он также отметил, что Путин в будущем может отдать Украине Донбасс и Крым, продать Курильские острова Японии, воевать с ИГИЛ, однако его все равно ждет судьба Милошевича и финальный трибунал в международном суде в Гааге.

Источник dialog.ua