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«Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»
В 35-м туре Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на дружковском "Альтаире" уступил "Кривбассу".
Ничейный счет сохранялся вплоть до третьего периода, а забитыми шайбами соперники обменялись еще в стартовые 19 минут. Причем оба гола получились на загляденье. Сначала эффектную трехходовку разыграли Шафаренко, Никифоров и Кочетков. Олег отдал передачу на "пятачок" Евгению, а тот не глядя переадресовал шайбу Денису, который с близкого расстояния поразил незащищенный угол ворот – 1:0.
А за минуту до первого перерыва сохранил равенство в счете Константин Рябенко. Тандем Секирко-Савченко поборолись за шайбу в зоне хозяев и переадресовали ее партнеру. Нападающий криворожан бросил мощно и точно – 1:1.
Исход встречи решился в третьем периоде, когда гости дважды отличились в меньшинстве. По голу в формате "4х5" забили Попов и Секирко. Чуть меньше чем за четыре минуты до конца отставание до минимума сократил дебютант "Донбасса" Дмитрий Голденков. А на последних секундах штурм ворот Бесхлебного едва не завершился взятием. Однако шайба предательски пролетела мимо.
Украинская хоккейная лига. 35 тур.
"Донбасс" Донецк – "Кривбасс" Кривой Рог – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).
Шайбы: 1:0 Кочетков (Шафаренко, Никифоров), 04:51, 1:1 Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41, 1:2 Н.А.Попов (Вал.Алексюк), 50:01-мен, 1:3 Секирко (Савченко), 55:07-мен, 2:3 Голденков (Р.Благой, Кугут), 56:28.
Донбасс: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков (А) – Шафаренко – Никифоров, Кугут (А) – Сырей; Лялька – Захаров – Нименко, Петрухно – Победоносцев (К); Р.Благой – Буценко – Голденков, Яковлевс – Таран; Рамазанов – Бондарев – Чердак, Вл.Алексюк – Григорьев.
Кривбасс: Бесхлебный (Вязовов); Савченко – Секирко (А) – Попов, Афанасьев – Рябенко (А) – Михеенок, Белоусов – Декало; Ворона – Максименко – Свищев, Катрич (К) – Александров; Пидгурский – Куцевич – Коваленко, Горлушко – Рубан.
Теги: Донбасс, игра, хоккей
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