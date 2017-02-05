Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки

05.02.2017 16:30

Работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий энергоснабжения полностью завершены. Об этом сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГосЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - сообщил Цеголко, передает телеканал 112 Украина.