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Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки
05.02.2017 16:30
Работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий энергоснабжения полностью завершены. Об этом сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГосЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - сообщил Цеголко, передает телеканал 112 Украина.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП
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