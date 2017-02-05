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Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось
За прошедшие сутки вдвое уменьшилось количество обстрелов украинских позиций. Об этом сообщат пресс-служба Штаба АТО.
На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки боевики применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра было обстреляно Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевка и Зайцево.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов террористы вели огонь по позициям вблизи Чермалыка, Широкино, Красногоровки, Павлополя, Водяного, Талаковка. По укрепленному району вблизи Чермалыка огонь вел танк и ПТРК.
На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град были обстреляны позиции около Новозвановки. Из минометов различных калибров - около Богуславской, Попасной и Новозвановке.
Попасную обстреливал снайпер, а по Желтом боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Около 17.30 бовеики начали штурмовые действия позиций ВСУ в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить.
В общем зафиксировано 51 обстрел. Одного украинского военного было ранено, один - травмирован.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, АТО, боевики
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