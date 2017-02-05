- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- В областной больнице живет «бахильная» крыса15:58
- Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов 14:40
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны14:00
Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду
Более двух суток вода в Мариуполь подается исключительно из Старокрымского водохранилища.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».
Все это время ремонтные бригады предприятия не имеют возможности выехать к месту повреждения магистральных водоводов Южнодонбасского водопровода, которое предположительно находится в эпицентре боевых действий — в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ.
Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1400 мм поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции.
С момента обнаружения утечки подача на мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранлища.
Потери воды из поврежденных водоводов составляют 200 тысяч кубометров в сутки. Но, несмотря на это, подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжаются. На Красноармейскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую — 20% от необходимого объема.
Ремонтные бригады предприятия готовы выехать к месту повреждения трубопроводов при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня.
Источник Мариупольская жизнь.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вода
- В Мариуполе сожгли партию Порошенко
- В Донбассе избирателям обещают выпивку и закуску, а также разыскивают "уклонистов"
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Местные выборы. Мариуполь: один заснул в кабинке, другой - пришел... с собакой на шее
- В Верховной Раде - мариупольское пополнение
- "Фронт змiт": Арест лидера донецких оппозиционеров можно объяснить только политическими мотивами
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте16:20
- В областной больнице живет «бахильная» крыса15:58
- Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов 14:40
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Урежут субсидии, сократят выходные, будут штрафовать за язык и обяжут платить пеню20:40
- Почему студенты не получили стипендию за январь20:10
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"