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Архив - Донецкая область

Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду

05.02.2017 21:27
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Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду

Более двух суток вода в Мариуполь подается исключительно из Старокрымского водохранилища.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».
Все это время ремонтные бригады предприятия не имеют возможности выехать к месту повреждения магистральных водоводов Южнодонбасского водопровода, которое предположительно находится в эпицентре боевых действий — в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ.
Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1400 мм поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции.
С момента обнаружения утечки подача на мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранлища.
Потери воды из поврежденных водоводов составляют 200 тысяч кубометров в сутки. Но, несмотря на это, подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжаются. На Красноармейскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую — 20% от необходимого объема.
Ремонтные бригады предприятия готовы выехать к месту повреждения трубопроводов при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Источник Мариупольская жизнь.



Теги: Донбасс, Мариуполь, вода
 
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