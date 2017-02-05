Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду

05.02.2017 21:27

Более двух суток вода в Мариуполь подается исключительно из Старокрымского водохранилища.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

Все это время ремонтные бригады предприятия не имеют возможности выехать к месту повреждения магистральных водоводов Южнодонбасского водопровода, которое предположительно находится в эпицентре боевых действий — в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ.

Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1400 мм поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции.

С момента обнаружения утечки подача на мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранлища.

Потери воды из поврежденных водоводов составляют 200 тысяч кубометров в сутки. Но, несмотря на это, подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжаются. На Красноармейскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую — 20% от необходимого объема.

Ремонтные бригады предприятия готовы выехать к месту повреждения трубопроводов при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Источник Мариупольская жизнь.