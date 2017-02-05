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Мариупольских волонтеров задержали на бокпосту в Константиновке
Группа мариупольских волонтеров, которая возвращалась домой из Бахмута (группа ветеранов АТО и волонтеров, которая блокировала проезд грузов на территорию "ДНР" - прим. авт.) была задержана на блокпосту в Константиновке, пшет 0629.
Как сообщила в соцсети Галина Однорог, их дважды останавливали и длительное время переписывали паспортные данные. Также требовали предъявить мобильные телефоны с целью проверки.
После вмешательства одного из народных депутатов Украины, мариупольцы продолжили движение.
"Отпустили !!! Более 2-х часов. Вот для чего на блокаде нужны депутаты! ...", сообщила Однорог.
Интересно, что ребят из Кривбасса, которые вместе с нами уехали, также задержали. Спасибо, что пока еще "ничего не нашли". Но дорога домой еще длинная и неизвестно, как дальше будет.
Но вы же знаете "Нас бьют, а мы крепчаем".
Ранее на место, где проходила блокада грузов, приезжал начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Напомним, активисты из Мариуполя вместе с ветеранами АТО перекрыли еще один железнодорожный проезд в Бахмуте, чтобы заблокировать передвижение грузов из "ДНР" и обратно.
Теги: Донбасс, Мариуполь, блокпост, волонтеры
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