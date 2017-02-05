На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 400 автомобилей, - ГПСУ

05.02.2017 10:40

Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали более 400 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70, "Марьинка" - 150/70, "Новотроицкое" - 20/20, "Гнутово" - 30/30", - сообщается в заявлении пресс-службы.

Также в Госпогранслужбе отмечают, что за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда и выезда, расположенные в зоне проведения АТО, пересекли почти 15 тысяч человек и 2,9 тысячи транспортных средств.

"Майорское" - 3835 человек и 645 транспортных средств;

"Марьинка" - 3775 человек и 945 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2945 человек;

"Новотроицкое" - 2875 человек и 800 транспортных средств;

"Гнутово" - 1515 человек и 485 транспортных средств.

Источник 112.ua