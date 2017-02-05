Начались работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки

05.02.2017 12:50

Ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения, питающих Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в twitter.

"Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК. Оно должно держаться", - говорится в сообщении, передает телеканал 112 Украина.