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Архив - Донецкая область

Начались работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки

05.02.2017 12:50
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Начались работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки

Ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения, питающих Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в twitter.
"Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК. Оно должно держаться", - говорится в сообщении, передает телеканал 112 Украина.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, электроснабжение
 
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