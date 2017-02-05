Непокорных боевиков массово бросают "на подвал" и готовы расстреливать

05.02.2017 07:03

Чтобы избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях более 30 военнослужащих так называемого "11-го полка" группировки "ДНР" написали рапорты на увольнение, однако получили боевики далеко не то, что ожидали.

По информации пресс-центра ГУР Минобороны, оккупационное командование арестовало непокорных наемников.

Также, стало известно, что 8 боевиков из "9-го ОШМП морской пехоты (Новоазовск)" пустились в "самоволку", прихватив с собой оружие. Подобная выходка сподвигла начштаба 1 АК прибегнуть к установке блокпостов, основная задача, которых - обнаружение беглецов.

На Донецком направлении дежурящие на блокпостах боевики комендантского полка (Донецк) 1 АК и "внутренние войска" укомплектованные бойцами Федеральной службы Росгвардии получили право открывать огонь по бунтующим наемникам.

На Мариупольском направлении ту же функцию выполняют спецподразделения охраны 1 АК и военной комендатуры.

Примечательно, что пока рядовых террористов бросают "на подвал" и готовы расстреливать, ярые поклонники "независимости республики" "умывают руки". Так, сегодня стало известно, что из оккупированного Дебальцево бежала ярая поклонница "русского мира".

Источник Трибун.