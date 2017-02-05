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Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу
Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что травму правоохранитель получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля
Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС.
В рамках контрдиверсионных меоприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.
По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, принимающих участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.
Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.
Указанный факт зарегистрирован в Едином журнале учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка.
В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, находится в больнице.
Источник ostro.org
Теги: Донбасс, депутат, полиция, АТО, Бахмут
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