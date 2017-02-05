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Архив - Донецкая область

Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля

05.02.2017 22:08
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Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля

Россия ответила на требования забрать свои регулярные подразделения из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Значительная часть российских кадровых военных была отведена.
Об этом пишет журналист Сергей Рахманин для dt.ua.
– Официально не признавая присутствия кадровых военных в Донбассе, Россия продемонстрировала “гибкую” ответ на требования забрать оттуда свои регулярные подразделения. По данным наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из ОРДЛО — как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но немалое (и постоянно пополняемый) группировки, как и раньше, сосредоточено вблизи границ Украины и в первый попавшийся момент может быть переброшенная в Донбасс, – рассказывает Сергей Рахманин.
По его словам, таким образом Россия хотела продемонстрировать так называемую “уступчивость”.

Источник Zvistka



Теги: Россия, Донбасс, войска, Кремль
 
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