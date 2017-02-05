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Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов
05.02.2017 10:10
В зоне проведения антитеррористической операции на временно оккупированном Донбассе российско-террористические войска продолжают применять запрещенные виды оружия для ударов по армии Украины.
В субботу, 4 февраля, на донецком направлении бандформирования "ДНР" обстреливали Камянку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское – из артиллерии калибра 152-мм. Также Авдеевка и Зайцево были атакованы из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В свою очередь, на луганском направлении сепаратисты "ЛНР" били по Новозвановке из РСЗО БМ-21 Град, Богуславское, Попасная и Новозвановка – перенесли минометный огонь, Желтое – из стрелкового оружия. Кроме того, по Попасной вел огонь вражеский снайпер.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ДНР, ЛНР, АТО
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