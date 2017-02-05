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Сартану восстанавливают после обстрела

05.02.2017 18:40
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Сартану восстанавливают после обстрела

В Сартане ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Сегодня с самого утра в Сартане ведутся ремонтные работы. Выполняется поставленная задача городским головой Вадимом Бойченко в максимально кратчайшие сроки завершить все восстановительные работы в поселке.
В трех домах перекрывают кровлю сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета. «Таким образом, необходимо отремонтировать 100 квадратных метров кровли, - отметил начальник службы Александр Татай. – Мы приступили к работам в 7 часов утра. Одновременно занимаемся капитальным ремонтом кровли на трех объектах. К 10 часам завершили восстанавливать крышу одного дома».
Стоит отметить, что еще вчера пленкой были закрыты все поврежденные окна и крыши пострадавших от обстрела домов. Вместе со спасателями помогают восстанавливать поселок бригады металлургического комбината имени Ильича Группы Метинвест.
Для этого на складах есть все необходимые материалы. «Фонд развития Мариуполя помог закупить стройматериалы на сумму в 35 тысяч гривен, окна на сумму в 54 тысячи гривен предоставил комбинат имени Ильича. Кроме того, на склад поселкового совета доставлены деревянные брусья, кирпичи, рубероид, профлисты», - рассказал на месте заместитель городского головы Михаил Когут.
В 11:00 сюда привезли пластиковые окна. Их устанавливают три бригады. Работы по восстановлению поселка продолжаются.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, ремонт, обстрел, Сартана
 
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