Последние новости раздела
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України
05.02.2017 21:43
Сьогодні вранці в Донецьку на вулиці Щетиніна місцеві жителі сфотографували український прапор, що розвівається над однією з багатоповерхівок.
Фото українського прапора в одному з районів Донецька було опубліковано в “Твіттері”.
У коментарях користувачі соціальної платформи підтвердили, що це не фейк, а відмінна новина. А так як представники “органів ДНР” побоюються їздити в далекі райони, то український прапор, за словами місцевих жителів, буде дуже довго майоріти над донецької багатоповерхівкою.
Источник Zvistka
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг
Читайте также:
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним игроком
- К Евро-2012 в Украине "разберутся" с таксистами
- Ужасная сенсация: «Шахтер» уступил «Тимишоаре» путь в Лигу чемпионов
- Трансферный рынок. Лето вышло "динамичным"
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Урежут субсидии, сократят выходные, будут штрафовать за язык и обяжут платить пеню20:40
- Почему студенты не получили стипендию за январь20:10
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"