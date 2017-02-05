У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України

05.02.2017 21:43

Сьогодні вранці в Донецьку на вулиці Щетиніна місцеві жителі сфотографували український прапор, що розвівається над однією з багатоповерхівок.

Фото українського прапора в одному з районів Донецька було опубліковано в “Твіттері”.

У коментарях користувачі соціальної платформи підтвердили, що це не фейк, а відмінна новина. А так як представники “органів ДНР” побоюються їздити в далекі райони, то український прапор, за словами місцевих жителів, буде дуже довго майоріти над донецької багатоповерхівкою.

Источник Zvistka