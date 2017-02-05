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Архив - Донецкая область

У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України

05.02.2017 21:43
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У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України

Сьогодні вранці в Донецьку на вулиці Щетиніна місцеві жителі сфотографували український прапор, що розвівається над однією з багатоповерхівок.
Фото українського прапора в одному з районів Донецька було опубліковано в “Твіттері”.
У коментарях користувачі соціальної платформи підтвердили, що це не фейк, а відмінна новина. А так як представники “органів ДНР” побоюються їздити в далекі райони, то український прапор, за словами місцевих жителів, буде дуже довго майоріти над донецької багатоповерхівкою.

Источник Zvistka



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг
 
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