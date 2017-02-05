Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны

05.02.2017 14:00

Подразделения украинской армии, которые занимается радиоэлектронной борьбой в зоне конфликта на Донбассе, устроили ответный контрудар по террористам с помощью воздействия на морально-психологическое состояние боевиков системной СМС рассылкой. Об этом написал на собственной странице в социальных сетях журналист Константин Реуцкий. Он выложил в Сеть скриншот с сообщением украинских РЭБовцев, в котором содержалось одно из рассылаемых террористам месседжей.

Ранее СМИ сообщали о том, российские военные установили новейшее оборудование на Донбассе, которое позволяет устраивать массовую рассылку на указанные номера мобильных телефонов с целью воздействия на моральные и психологические качества украинских солдат. Сообщение украинского журналиста позволяет предположить, что украинская сторона перешла к активным действиям и отвечает боевикам и российским военным аналогичным способом, подрывая уверенность боевиков в своих действиях.

Источник Диалог.UA