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В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО
05.02.2017 21:03
Во время выступления в Австралии Святослав Вакарчук развернул флаг Мариуполя.
Об этом сообщила одна из посетительниц концерта "Океана Эльзы", бывшая мариупольчанка на своей странице в Facebook.
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", - написала девушка.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, Австралия, Мариуполь, флаг
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