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Архив - Донецкая область

В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома

05.02.2017 08:20
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В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома

В оккупированной Макеевке произошел уникальный инцидент - жители микрорайона Восточный больше не захотели быть прикрытием оккупантов, регулярно обстреливающих позиции украинских военных из дворов жилых домов, и во время очередного визита просто прогнали их. Об инциденте, произошедшем на этой неделе, сообщили местные жители в социальных сетях, сообщает "Диалог.UA".

Террористы, привыкшие вести огонь с территории жилых кварталов, в очередной раз стянули артиллерийские орудия для обстрела украинских позиций, однако в этот раз столкнулись с сопротивлением негодующих жильцов Восточного микрорайона города. Жильцы домов собрались в группу в несколько десятков человек и направились к оккупантом, дабы высказать все, что о них думают. Как следствие, боевики вынуждены были убраться, прихватив с собой бронетехнику и артиллерийские орудия. "Начала работать артиллерия из жилого массива. Люди вышли и сказали уехать", - пишут макеевчане в соцсетях.

Жители оккупированных территорий утверждают, что подобный инцидент уже далеко не первый и мирное население при случае пытается давать отпор боевикам. "Первый раз свернулись и уехали. В Александровке от школы шмаляли,тоже местные бабки вышли, орки их на х@й послали и продолжили", - пишут донечане в социальных сетях.



Теги: Донбасс, Макеевка, оккупанты
 
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